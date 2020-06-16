آخر ورقة من بول بوجبا لتحقيق حلم ريال مدريد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:10 ص
بوجبا
بوجبا
بات بإمكان بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ عقده مع فريقه من جانب واحد والذي ينتهي في صيف 2021.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بوجبا بإمكانه إنهاء عقده بنهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وفقًا للمادة 17 من لوائح النظام الأساسي لنقل اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تمنح اللاعبين حق إنهاء عقودهم طالما مر عليها 3 سنوات قبل إتمام 27 عامًا.

ووقع بوجبا عقده مع مانشستر يونايتد عام 2016، وبالتالي يمكنه فسخه والرحيل بالصيف المقبل، مع تعويض مانشستر يونايتد وفقًا لبعض المعايير، مثل السنوات المتبقية في عقد اللاعب، والراتب الذي كان يتقاضاه.

وأشار التقرير إلى أن التعويض سيكون أقل من الرقم الذي طلبه مانشستر يونايتد لبيع بوجبا (100 مليون يورو)، وسيتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.

 

وإذا قرر بوجبا ذلك، سيكون ريال مدريد أول المتقدمين لضم اللاعب، من أجل إرضاء مدربه زين الدين زيدان الذي طلب التعاقد معه منذ فترة.

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