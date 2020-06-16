برفقة كلبه.. عباس أبو الحسن ينشر صورة

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شارك الفنان عباس أبو الحسن متابعيه بصورة برفقة كلبته عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق علي الصورة قائلا : قضيت الليلة الماضية بعض الوقت مع كيندر 15 أشهر من الجيل الثاني من كلبتي ، ابنة بانديدا الرائعة وحفيدة الأباتشي الأسطورية ، وأضاف بالأمس كانت أول مرة أراها منذ أن كان عمرها ثمانية أسابيع.



وتابع : كنت سعيد جدا لرؤيتها وأشهد روح وروح أسلافنا الذين يركضون خلا هذا الوحش الصغير الضخم الرائع ، تصلنا علي الفور.



يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، يشارك في مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخرانى، وإخراج مسرحى تامر كرم.



عباس ابو الحسن ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.