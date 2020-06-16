محمد فاروق: جاريدو ظلمني فى الأهلي.. وهذه كانت علاقتي بحسام غالي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:07 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال


تحدث محمد فاروق لاعب بيراميدز عن فترته فى النادى الأهلى عندما لعب فى صفوف المارد الأحمر عام 2014 تحت قيادة المدرب الإسباني  خوان كارلوس جاريدو .

وقال محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، هو السبب الرئيسي في رحيله عن صفمف القلعة الحمراء.

وأكد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جاريدو وبقية أعضاء الجهاز الفني بالاهلي السبب الرئيسي في رحيلي عن الأهلي، فلم يتم منحي الفرصة وشعرت بالظلم".

وتابع: "خلال تواجدي في الأهلي أنا اللاعب الوحيد اللي حسام غالي مكنش بيزعق له في التدريبات وكنت مقرب له بشده".

وأضاف: "حسام غالي لاعب قائد وإضافة لأي فريق وكانت تشعر بالإطمئنان عندما كنت تجاوره في الملعب".

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