بعد إصابة زوجها بكورونا.. "داليا البحيري":"طردت أبويا وإخواتي من البيت"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:57 ص
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة داليا البحيرى، إن التحاليل أثبتت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها خضعت لتحاليل هي وباقي أفراد أسرتها للأطمئنان عليهم، معقبة: "عملنا مسحات لكافة أفراد العائلة والذين يعملون معنا في المنزل". 

وأضافت "البحيرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، متابعة: "إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لينا".

ولفتت "البحيرى"، إلى أنها عزلت أسرتها على الفور، فضلًا عن أنها رفضت استقبال أي من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، متابعة بسخرية: "طردت أبويا وإخواتي من البيت إمبارح خوفًا عليهم".

ووجهت "البحيرى"، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، متابعة: "وبعد كدا الفيروس مش عيب ده زيه زي أي فيروس زي البرد واللي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفي أمره".

وأعربت الفنانة داليا البحيرى، عن تضامنها مع الفنان شريف منير، في واقعة التنمر والسب التي تعرضت لها عائلة الفنان، متابعة: "أنا قلت ليه أنت بمائة راجل يا شريف.. وفيه كتير موجدين خلف الكيبورد، لا يفعلون شئ إلا أذية المشاهير".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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