إبراهيم سعيد: محمد صلاح محظوظ لهذا السبب





كشف إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والأهلى والزمالك عن رأيه فى مسيرة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، وعن عدم لعبه لأحد قطبي الكرة المصرية .





وقال ابراهيم سعيد مُحلل فريق "البريمو" أن محمد صلاح استفاد كثيرا بسبب عدم لعبه للاهلي والزمالك في بداية ظهوره بالدوري المصري.





وأضاف سعيد خلال استضافته على قناة "Ten" مع الاعلامي "محمد فاروق"، أنه من الصعب أن يفكر صلاح في العودة يوما ما للعب لقطبي الكرة المصرية لأنه استطاع أن يحفر اسمه بين كبار اللاعبين على مستوى العالم وقدر يجمع حب جميع جماهير مصر بالكامل .





وتابع أن في حاله لعبه لأحد فريقي الأهلي والزمالك كان سيفقد جزء كبير من حب وتدعيم الجمهور المصري .



