أشرف صبحي: اعتراض الأندية على عودة الدوري مسؤولية اللجنة الخماسية





اقترب نشاط كرة القدم المصري من العودة مجددًا بعد توقف منذ شهر مارس الماضي، وبالفعل تم تقديم دراسة لمجلس الوزراء بضوابط لعودة كرة القدم خلال الفترة المقبلة.





وأكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه تم تقديم دراسة لمجلس الوزراء من اجل التمهيد لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.





وقال صبحي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان هناك مرونة كبيرة في عودة النشاط بعد توقف اكثر من ثلاث شهور بسبب وباء كورونا مشيرا الي ان هناك خطط معينة تم وضعها لكافة الاندية لإعادة الحياة الرياضية مرة أخرى.





وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رفض الأندية لعودة الدوري بعد قرار مجلس الوزراء مسؤلية اللجنة الخماسية، ولن اتدخل في هذا الشأن .



