في 125 يوما فقط.. مصر تزيد نصف مليون نسمة (فيديو)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:16 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمر حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن مصر زادت نحو نصف مليون نسمة في 125 يوما، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية من أكبر المشكلات التي تواجه مصر.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن مكتب المراجع السكانية أعلن أن مصر خلال الفترة ما بين 2018 حتى 2050 ستكون أعلى سابع دولة في العالم تحقق زيادة سكانية، حيث سنزيد نحو 69 مليون نسمة.

وأضاف المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن مصر تزيد فردا كل 18 ثانية، و4800 فرد خلال الساعة الواحدة، مشددا على ضرورة أن نسيطر على الزيادة السكانية حتى نشعر بثمار التنمية.

التركيبة السكانية لمصر
وفي سياق متصل قال اللواء خيرت، رئيس الجهاز المركزي للعبئة العامة والاحصاء، إن أهم ما جاء التركيبة السكانية في مصر أن عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عامًا حتى 29 عامًا بلغ نحو 20.2 مليون نسمة مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019.

وأظهرت الساعة السكانية وصول عدد سكان مصر اليوم الاحد 14-6-2020، إلى 100 مليون و497 الف و124 نسمة، أي بزيادة 497 الف و124 نسمة خلال 4 أشهر تقريبا.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد سكان حيث بلغ عدد السكان نحو 9 مليون و941 الف و814 نسمة، فيما سجل محافظة الجيزة 9 مليون و98 الف و204 نسمة، ومحافطة الشرقية 7 مليون و555الف و767 نسمة.

ووصل عدد السكان في محافظة الإسكندرية 5 مليون و379 الف و488 نسمة، وبلغ عدد السكان في محافظة الدقهلية 6 مليون 797 ألف و120 نسمة.

كما بلغ عدد السكان في محافظة بور سعيد اليوم الاحد 14 يونية 774 الف و141 نسمة، وفي محافظة السويس 762 الف 818 نسمة، وفي محافظة سوهاج 5 مليون 399 الف 913 نسمة.

ووصل عدد السكان في محافظة أسيوط 4 مليون 722 ألف 310 نسمة، وفي محافظة قنا بلغ عدد السكان 3مليون و435 ألف و620 نسمة، وفي محافظة الاقصر سجل عدد السكان مليون و335 ألف و812 نسمة.

وسجل عدد سكان محافظة اسوان مليون و590 ألف و490 نسمة ووصل عدد سكان محافظة جنوب سيناء 1.9 ألف و632 نسمة، وشمال سيناء 450 الف 528 نسمة.

وسجلت محافظة الغربية 5 مليون و237 ألفا و753 نسمة، ومحافظة القليوبية 5 مليون و893 ألف و947 نسمة، وكفر الشيخ سجلت 3 مليون و522 ألف و663 نسمة.

ووصل عدد السكان في محافظة مطروح 483 الف و999 نسمة، والمنيا 5 مليون و909 ألف و879 نسمة، وبني سويف 3 مليون و377 ألف و325 نسمة، والفيوم 3 مليون و848 ألف و708 نسمة، والاسماعلية مايون و383 ألف و647 نسمة.

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مصر بوابة الفجر الفجر الزيادة السكانية التركيبة السكانية

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