مدرب المعادي: سعيد بعودة الدوري ولكن بشروط

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أعرب علي صقر المدير الفني لنادي المعادي، عن سعادته بقرار الدولة بعودة الحياة للملاعب بعد غياب دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا. وصرح صقر بان المعادي جاهز للعودة لمسابقة الدوري مرة أخري مع أخذ كل الاجراءات الاحترازية. وننتظر قرار رسمي من الإتحاد لتوضيح أسلوب الاجراءات الاحترازية.



وأكد صقر بأن لابد من وضع إجراءات صارمة لأستئناف الدوري، أبرزها الكشف على جميع لاعبي فرق الدوري قبل المباريات، وأن يقوم الإتحاد بتحديد ملاعب معينة لاقامة المباريات لان هناك فرق تلعب على ملعبها ومن الصعب التحكم على حضور جماهيرها مع تعقيم الملاعب قبل وبعد كل مباراة مثل ما يحدث بالدوريات الأوروبية الأن، تحديد لائحة الصعود والهبوط قبل استئانف الدوري، لاننا دائماً نبدأ الموسم دون لائحة وتحدد بعد بداية الدوري بثلاث أسابيع.



وواصل صقر حديثه بانه يتمني صعود أول وثاني مجموعات القسم الثالث، دون أقامة مباريات ترقي والغاء الهبوط، على الرغم من رفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح تصعيد أوائل دورى القسم الثالث هذا الموسم وبدون تعديلات فى نظامي الصعود والهبوط.



وأنهي صقر حواره لموقع الفجر بسؤالين هامين: هل إتحاد الكرة قادر على مساعدة أندية القسم الثالث قبل بداية النشاط الكروي مرة أخري من خلال اجراء التحاليل الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين، هل الإتحاد قادر على تحديد ملاعب الدوري.



يذكر أن المعادي يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة بجدول المجموعة الخامسة، حيث حقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 10 مباريات، كما سجل هجوم المعادي 29 هدف واهتزت شباكه 37 هدف.