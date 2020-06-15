مدرب المعادي: سعيد بعودة الدوري ولكن بشروط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد


أعرب علي صقر المدير الفني لنادي المعادي، عن سعادته بقرار الدولة بعودة الحياة للملاعب بعد غياب دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا. وصرح صقر بان المعادي جاهز للعودة لمسابقة الدوري مرة أخري مع أخذ كل الاجراءات الاحترازية. وننتظر قرار رسمي من الإتحاد لتوضيح أسلوب الاجراءات الاحترازية.

وأكد صقر بأن لابد من وضع إجراءات صارمة لأستئناف الدوري، أبرزها الكشف على جميع لاعبي فرق الدوري قبل المباريات، وأن يقوم الإتحاد بتحديد ملاعب معينة لاقامة المباريات لان هناك فرق تلعب على ملعبها ومن الصعب التحكم على حضور جماهيرها مع تعقيم الملاعب قبل وبعد كل مباراة مثل ما يحدث بالدوريات الأوروبية الأن، تحديد لائحة الصعود والهبوط قبل استئانف الدوري، لاننا دائماً نبدأ الموسم دون لائحة وتحدد بعد بداية الدوري بثلاث أسابيع.

وواصل صقر حديثه بانه يتمني صعود أول وثاني مجموعات القسم الثالث، دون أقامة مباريات ترقي والغاء الهبوط، على الرغم من رفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح تصعيد أوائل دورى القسم الثالث هذا الموسم وبدون تعديلات فى نظامي الصعود والهبوط.

وأنهي صقر حواره لموقع الفجر بسؤالين هامين: هل إتحاد الكرة قادر على مساعدة أندية القسم الثالث قبل بداية النشاط الكروي مرة أخري من خلال اجراء التحاليل الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين، هل الإتحاد قادر على تحديد ملاعب الدوري.

يذكر أن المعادي يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة بجدول المجموعة الخامسة، حيث حقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 10 مباريات، كما سجل هجوم المعادي 29 هدف واهتزت شباكه 37 هدف.

أخبار تهمك

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من فرج عامر بشأن أزمة نادي القرن

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟