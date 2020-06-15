تعليق ناري من فرج عامر بشأن أزمة نادي القرن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:45 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال

تحدث المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن الأزمة المثارة خلال الفترة الأخيرة على أحقية لقب نادى القرن بين ناديي الأهلي والزمالك.

وأعرب المهندس فرج عامرعن اندهاشه الشديد من موقف مسئولي نادي الزمالك بسبب تظلمه على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن منح لقب نادي القرن إلى الزمالك.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "قضية نادي القرن محسومة لصالح النادي الأهلي منذ 20 عام، كيف يتم مناقشة قضية قد مضى عليها سنوات طويلة".

وأوضح: "كاف لن يجامل الأهلي على حساب الزمالك، وهي معايير وقوانين تم وضعها وكاف قام بمنح لقب القرن للنادي الأهلي على هذه الأسس".

وأتم: "نادي الزمالك ليس نادي صغيرًا لكي يتم مجاملة الأهلي على حسابه، وكاف قد أصدر قراره منذ سنوات طويلة لماذا يتم الحديث حول تلك القضية في الوقت الجاري".

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