التعادل الإيجابي يحسم موقعة ليفانتي وإشبيلية بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريقه موقعة فريقي إشبيلية وليفانتي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.







وعلى ملعب كاميلو كانو في أليكانتي، خرج الشوط الأول بشباك عذراء لكلا الطرفين.







ولكن مع بداية الشوط الثاني، وتحديداً بعد دقيقة من صافرة البداية وضع النجم الهولندي لوك دي يونغ الفريق الزائر في المقدمة بصناعة من النجم الشاب منير الحدادي.







وظل الفريق الأندلسي محافظاً على تقدمه حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق عندما تكفلت النيران الصديقة بمنح ليفانتي التعادل بهدف دييغو كارلوس بالخطأ في مرماه.







واقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليصبح لليفانتي بذلك 35 نقطة في المركز الـ12 مؤقتاً، علماً بأن الفريق واصل سلسلة تعادلاته للجولة الثالثة على التوالي، الثانية منذ العودة من التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، وهي رابع مباراة متتالية لم يتذوق فيها طعم الفوز (خسارة و3 تعادلات).







على الجانب الآخر، فشل إشبيلية في مواصلة انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، بعد فوزه على ريال بيتيس في دربي الأندلس الخميس الماضي، ومن ثم تأمين المركز الثالث، المؤهل لدوري الأبطال.







وأصبح رصيد فريق المدرب جولين لوبيتيغي 51 نقطة، بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ريال سوسييداد، الذي سيحل ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس الخميس المقبل.