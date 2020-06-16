توفى بكورونا.. "الأطباء" تنعي أحد رواد جراحة الكبد في مصر

نعت نقابة الأطباء، الأستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزي، وهو من رواد جراحة الكبد في مصر، وجراحة المناظير في قصر العيني، وجراحة الغدد الصماء ورئيس جمعية الجراحين المصرية سابقا، جراء إصابته بڤيروس كوڤيد 19.





وقالت نقابة الأطباء، إن الراحل تولى الرئاسة العالمية لكلية الجراحين الدولية بشيكاغو أثناء الاحتفال الرئاسي للكلية، وقد تم انتخابه من قبل 105 دول "أعضاء الكلية" وقلدوه الميدالية الذهبية للرئاسة العالمية، وهو أول رئيس للمجلس العالمى لزمالة الجراحة وأمين عام الجمعية الإكلينيكية بطب قصر العينى لمدة 15 عامًا، كما أنه ألّف 110 أبحاث جراحية، واشترك في تأليف موسوعتين عالميتين للجراحة وأشرف على 28 دكتوراه و90 رسالة ماجستير جراحة.





وأضافت النقابة: "رحم الله الشهيد ونسئل المولي سبحانه وتعالي ان يتغمده في رحمته ويسكنه أعلى الفردوس ويلهم أهله الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأسرته ولزملائه وتلاميذه ومرضاه.. وكل أسرة صرح مستشفيات القصر العيني".





وضع وباء كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



