بدرية طلبة تبدأ تصوير الموسم الجديد لبرنامج "بيت ريا وسكينة "

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:42 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة بدرية طلبة محبيها بصورة جديدة لها من مدينة الإنتاج الإعلامي ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وعلقت بدرية علي الصورة معلقة : بشكر كل الناس اللي وقفوا جمبي النهاردة في أول يوم لتصوير من السيزون الجديد لبرنامج "بيت ريا وسكينة"

وظهرت بدرية بالصورة مرتدية شميز تايجر وبنطلون أسود وكوتشي دهبي ، وأضافت ملابس دنيا ، اكسسوارات أيه ، مكياچ إسلام سليم وكوافير مسيو هاني بيوتي.

بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.

يذكر أن بدرية شاركت مؤخرًا في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وجسدت فيه شخصية تدعي عظيمة وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

كما قامت، ببطولة مسلسل "فلانتينو"، برفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، إلى جانب بعض النجوم " حمدي الميرغني ، هدي المفتي ، طارق الإبياري ، محمد الكيلاني ".

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