شريف منير: رفضت الظهور على الـ"بى بى سى"

قال الفنان شريف منير، إن العديد من الفضائيات الدولية تواصلت معه، من أجل الحديث معه حول واقعة التنمر التي تعرضت لها بناته، ولكنه رفض، معقبًا: "كان آخر هذه الفضائيات محطة الـ بى بى سى.. لكن قلت ليهم أن بلدي هتجيب حقي وده شأن داخلي".





وأضاف "منير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعلم أنه سيحصل على حقه وحق بناته بالقانون، وليس مستعجلًا في ذلك، كون مصر دولة مؤسسات وقانون، متابعا : "أنا عارف أن حقي هيجيني وأنا مش مستعجل".





ولفت "منير"، إلى أنه تعرض للسب والقذف قبل ذلك من قبل أحد متابعيه على السوشيال ميديا، وقام بتحرير محضر فى مباحث الإنترنت وعندما تم القبض على المتهم، طلب والديه السماح عنه حفاظًا على مستقبله، وتابع:"حد شتمنى بأمى شتائم قذرة على الفيسبوك.. قمت بتحرير محضر فى مباحث الإنترنت وعندما قبض عليه والقضية أخذت مجراها..أبوه وامه طلبوا منى التنازل.. سامحته وقلت ليه أنت كسبت أيه غير أنك بهدلت أمك وابوك".





أزمة بنات شريف منير

واشتعلت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلها بنات شريف منير الفنان المصري الذي قرر أن ينشر صورة لابنتيه الصغيريتين سنًا، كاميليا وفريدة معبرًا عن شهوره كأب وفرحة يريد أن يشاركها محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





الهجوم على بنات شريف منير

وتفاجأ بنات شريف منير بهجوم غير مبرر عليهما على حساب والدهم الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" في مشهد "تنمري" جديد، وبوازع ديني "مختلق" وغير حقيقي ينهال عليه البعض بالشتائم.





حزن بنات شريف منير

وغضب بنات شريف منير ووالدتهم من هذا الهجوم الغير مبرر عليهما مطالبين والدهم بحذف الصورة التي نشرها وعلق عليها: "فريدة شريف منير اللى قاعدة.. كاميليا شريف منير اللى نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".





حذف صورة بنات شريف منير

حُذفت صورة بنات شريف منير من حسابه على "إنستجرام" وسط إصرار من زوجته لمنع المزيد من الأذى و"التنمر" إلا أنه أعاد نشر نفس الصورة بعدما حذفها، مطالبًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة حقه ممن هاجموه وجرحوه هو وبناته.





فيديو بنات شريف منير

وظهرت بنات شريف منير كاميليا وفريدة في فيديو عبر تقنية "البث المباشر" مع والدهم الفنان المصري صاحب التاريخ الكبير، الذي طالب بضرورة أن يتمسك الجميع بحقوقهم والإبلاغ عن أي إساءة.





بنات شريف منير في موقف محرج

وبدا على وجه بنات شريف منير حالة من الحزن الذي سيطر عليهما لما لاقوه من إهانات بعدما نشر والدهم صورة لهما في غرفتهما، والتي لقت هجومًا كبيرًا من قبل البعض، ومحدثينه بلغة "الدين".





بنات شريف منير في فيديو مباشر