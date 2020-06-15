الكشف عن موعد كلاسيكو الهلال والنصر في الدوري السعودي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


تترقب الجماهير السعودية عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن اتحاد القدم موعد استئنافه يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل.

وبالطبع تعد أبرز المواجهات التي ينتظرها الجمهور هي قمة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والنصر، فور عودة النشاط.

وكان توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ الرابع عشر من شهر مارس الماضي.

وكشفت تقارير صحفية عن موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السادس من شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الهلال يسعى للحفاظ على مكانته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل المركز الأول برصيد 51 نقطة، لاستعادة اللقب الذي خطفه النصر الموسم الماضي، بينما يأمل النصر في الحفاظ على لقب الدوري.

ويتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بعد مرور 22 جولة، أي بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر الدوري.

يشار إلى أن الهلال والنصر كانا من أبرز الأندية التي أصرت على استكمال الموسم الحالي من الدوري 2019-2020، وكل منهما يرى أنه الأقرب للتتويج باللقب.

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عودة النشاط الهلال والنصر الهلال النصر الدوري السعودي

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