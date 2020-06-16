"حق وله وواجب علينا".. خالد أبوبكر يطالب بمدينة تحمل اسم "السيسى"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بإطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحدى المدن تخليدًا لإسمه، قائلًا: " بنحب الرئيس السيسي لأنه يعمل ليل نهار، طيب الراجل اللى بيلف الشوارع ليل نهار بقاله 6 سنين، مفيش شارع واحد باسمه؟".وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "الرئيس السيسى افكرت المشير طنطاوى والشهيد هشام بركات وافتكر شهداء الشرطة والجيش ولكن مفيش واحد في مصر افتكر الرئيس السيسى بميدان ولا شارع باسمه.. 6 سنين؟".وتابع: "هو أكيد مش هيقول، لذا يجب أن نفكر نحن في أن يكون هناك ميدان أو شارع باسمه.. آن الأوان ان يكون هناك مكان وميدان أو مدينة كبيرة يطلق عليها اسم عبد الفتاح السيسى، واقسم بالله يستحق ذلك.. هذا عرفان بالجميل، وحق وله وواجب علينا.. مكسبه المعنوي بعد الشقا ووجع القلب".وعلق خالد أبو بكر، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشاريع القومية الجارية، تتمثل في عدد من الكباري والمحاور التي تحد من التكدس المروري بمنطقة شمال شرق القاهرة، وخلال تفقده اطمأن الرئيس على صحة مواطن بعد تعرضه لحادث على الطريق، مضيفًا: "حرية الرأى في مصر ارتفعت.. ودا الموديل الجديد.. لم نعتاد عليه من قبل، بس واضح إن دا اللى هيحصل بعد كدا".وفي سياق منفصل،