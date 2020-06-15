أسعار النفط تحافظ على المكاسب بنهاية التعاملات

حافظت أسعار النفط على مكاسبها التى حققتها خلال اليوم بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم الانخفاضات في إنتاج الخام عالمياً ورغم تجدد الشكوك بشأن تعافي الطلب مع زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء كورونا.





وكانت أسعار الذهب الأسود منخفضة بنحو 4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات لكنها تحولت للصعود في وقت لاحق قبل أن تعزز مكاسبها عند تسوية الجلسة.





ويترقب المستثمرين صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع، كما تعقد لجنة نقاشية بقيادة أوبك اجتماعاً يوم الخميس القادم.





وكشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط الصخري هبوطاً بنحو 93 ألف برميل يومياً في شهر يوليو المقبل.





وتأتي أسعار النفط بالتزامن مع ظهور زيادة في حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين والولايات المتحدة، حيث قد يضغط تجدد تفشي الوباء على تعافي الطلب على الوقود.





وخلال عطلة الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن انتقال العدوى لنحو 25 ألف أمريكي مع إعادة فتح المزيد من الولايات الأمريكية.





وخفضت شركة النفط البريطانية "بي.بي" توقعاتها لمتوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 55 دولاراً للبرميل بداية من العام القادم حتى عام 2050.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال مايو لكن الزيادة كانت دون المتوقع، كما زاد النشاط الصناعي في نيويورك متجاوزاً التقديرات في الشهر الحالي.





وسجل النفط الخام الأسبوع الماضي خسائره الأولى في نحو 7 أسابيع وتحديداً منذ أبريل الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 37.12 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى 34.36 دولار للبرميل سابقاً بانخفاض يتحاوز 4.5 بالمائة.





وبحلول الساعة 6:59 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 2.4 بالمائة إلى مستوى 39.65 دولار للبرميل بعد أن تأرجح خلال التعاملات بين مستوى 39.90 دولار للبرميل صعوداً و37.24 دولار في الاتجاه الهابط.