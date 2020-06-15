أسعار النفط تحافظ على المكاسب بنهاية التعاملات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
حافظت أسعار النفط على مكاسبها التى حققتها خلال اليوم بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم الانخفاضات في إنتاج الخام عالمياً ورغم تجدد الشكوك بشأن تعافي الطلب مع زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء كورونا.

وكانت أسعار الذهب الأسود منخفضة بنحو 4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات لكنها تحولت للصعود في وقت لاحق قبل أن تعزز مكاسبها عند تسوية الجلسة.

ويترقب المستثمرين صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع، كما تعقد لجنة نقاشية بقيادة أوبك اجتماعاً يوم الخميس القادم.

وكشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط الصخري هبوطاً بنحو 93 ألف برميل يومياً في شهر يوليو  المقبل.

وتأتي أسعار النفط بالتزامن مع ظهور زيادة في حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين والولايات المتحدة، حيث قد يضغط تجدد تفشي الوباء على تعافي الطلب على الوقود.

وخلال عطلة الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن انتقال العدوى لنحو 25 ألف أمريكي مع إعادة فتح المزيد من الولايات الأمريكية.

وخفضت شركة النفط البريطانية "بي.بي" توقعاتها لمتوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 55 دولاراً للبرميل بداية من العام القادم حتى عام 2050.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال مايو  لكن الزيادة كانت دون المتوقع، كما زاد النشاط الصناعي في نيويورك متجاوزاً التقديرات في الشهر الحالي.

وسجل النفط الخام الأسبوع الماضي خسائره الأولى في نحو 7 أسابيع وتحديداً منذ أبريل الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو  بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 37.12 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى 34.36 دولار للبرميل سابقاً بانخفاض يتحاوز 4.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:59 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 2.4 بالمائة إلى مستوى 39.65 دولار للبرميل بعد أن تأرجح خلال التعاملات بين مستوى 39.90 دولار للبرميل صعوداً و37.24 دولار في الاتجاه الهابط.

أخبار تهمك

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ 43 دقيقة

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

المسماري: تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ 35 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ ساعتين و 13 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟