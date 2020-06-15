دنيا عبدالعزيز للصحافة: "مش هقدر أظهر في أي برامج ولا قادرة أعمل حوار"

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أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن عدم قدرتها الظهور إعلاميا تلك الفترة ، حيث وجهت إعتذارا عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وكتبت : أعزائي معدين البرامج والسادة الصحفيين ، أنا فعلا بعتذرلكم مش هقدر أظهر في أي برنامج ولا قادرة أعمل أي حوار صحفي ، وتابعت " يتريت تسامحوني وتقدروا اللي أنا فيه ، الإختيار صعب عليا وحقكم عليا.



يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور زوجة شقيق محمد رمضان.



ويجمع مسلسل "البرنس" بين نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.



يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.



