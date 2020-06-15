حقيقة تعاقد الزمالك مع البركاوي

نفي نادي الزمالك الشائعات المنتشرة حول دخول النادي في صراع التعاقد مع صفقات جديدة خلال الفترة الحالية.





واكد مصدر في جهاز الكرة بنادي الزمالك على أن ما آثير في الفترة الماضية حول رغبة النادي بالتعاقد مع كريم البركاوي لاعب وسط فريق حسنية أغادير غير صحيح.





واضاف المصدر، أن الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب سواء من قريب أو من بعيد ولم يفتح أي خط اتصالات مع ناديه المغربي.





واكد المصدر على أن اسم الزمالك ارتبط بالفترة الماضية بعدة لاعبين للتعاقد معهم ولكن كل ما ينشر شائعات ليس لها أساس من الصحة.





واشار المصدري إلى أن كارتيرون لم يطلب التعاقد مع اللاعب، كما لم نعرض الصفقة عليه فى الأيام الماضية.



