البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:23 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استطاعت البورصة الأمريكية التحول للتعافي في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تدابير بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقديم مزيد من الدعم للمتضررين من كورونا.

وجاء التحول إلى النطاق الأخضر في "وول ستريت" بعد خسائر تصل لنحو 3 بالمائة في المستهل، بدعم إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي فتح باب التسجيل في برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت من تفشي وباء كورونا.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي غداً الثلاثاء يستهدف إصلاح الشرطة، وهو ما يأتي وسط ضغوط الاحتجاجات المدنية التي تسيطر على البلاد.

وقادت أسهم "أمازون" و"نتفلكس" و"آبل" المكاسب في البورصة الأمريكية عند نهاية التعاملات، مع ارتفاع كل منهما بنحو 1 بالمائة.

وكانت الخسائر مدفوعة بتحذيرات الحاكم "أندرو كومو" سكان ولاية نيويورك من موجة ثانية للوباء العالمي الذي أصاب نحو 3 ملايين أمريكي، مشيراً إلى أن الولاية تلقت 25 ألف شكوى بشأن الشركات التي لا تلتزم  بقواعد تنظيم إعادة الفتح التدريجي.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي خلال الأسبوع المنقضي.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة مسجلاً 25763.2 نقطة، ليربح 157 نقطة بعد أن استهل الجلسة على خسائر تصل إلى 750 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل مستوى 3066.6 نقطة، في حين شهد "ناسداك" زيادة بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 9726 نقطة.

وبحلول الساعة 7:51 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 97.730.

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