روسيا.. موسكو تسجل 52 حالة وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية: إن "الحصيلة العامة للمتوفين في موسكو وصلت حتى الآن إلى 3386 شخصا، ويشير العدد إلى استقرار نسبي في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه".

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 207264 إصابة مؤكدة، بينها 123240 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح اليوم، 537210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ، بينها 7091 وفاة و284539 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة كورونا في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,073 مليون إصابة، بينهم أكثر من 437 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,178 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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