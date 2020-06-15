شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

يسعي النادي الأهلي إلى الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك تحسبًا لرحيل رمضان صبحي المحتمل عن صفوف الأحمر.





وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي قد حصل على توقيع طاهر لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف المقبل.





وأجري مسؤولي الأهلي اتصالات مكثقة خلال الفترة الماضية للتعاقد مع جناح أيسر لتدعيم صفوف الفريق، تحسبا لرحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي، وعودته إلى ناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويمتلك الأهلي في هذا المركز حتى الآن إذا ما جد جديد، كلا من، "محمود كهربا وجونيور أجايي ورمضان صبحي"، بالإضافة إلى محمد شريف المعار إلى صفوف إنبي.





ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر كالتالي:-





يعتمد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معظم المباريات على طريقة 4-3-2-1





في حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

خط الوسط الهجومي، وليد سليمان، أفشة "حمدي فتحي"، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم، مروان محسن





جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر صاحب الـ23 عاما قد خاض 86 مباراة مع المقاولون العرب واستطاع أن يسجل 11 أهداف ويصنع 9 هدف.



