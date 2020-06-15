سمية الخشاب تشارك متابعيها أغنية بنت الجيران

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:37 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بڤيديو جديد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأحتوي الڤيديو علي مجموعة صور لسمية الخشاب علي أغنية عود البطل ، وتفاعل الكثير مع الڤيديو وتعددت التعليقات أهمها "منورة الدنيا ، وحشتينا نتمني نشوفك في عمل قريب.

وفي سياق منفصل، يجهز حاليا الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب لبدء تصوير فيلمهما الجديد، الذي يشاركهما بطولته الفنان محسن محى الدين، وهو من تأليف محمد نبوى، ومن اخراج أكرم فاروق، وانتاج أحمد السبكى .

وقرر فريق العمل بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل، وأخيرا اتفق فريق عمل الفيلم على اسمه، ومن المقرر أن يتم طرحه باسم "صابر وراضى"، وتدور فكرته حول علاقة الأب بأبنائه.


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