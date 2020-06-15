أحمد الكأس: قرار عودة الدوريات مبهم وغير واضح المعالم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
أوضح أحمد الكأس المدير الفني لفريق ابو قير للاسمدة، أن قرار وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي يعد مبهم، وغير واضح المعالم.


وقال الكأس، لـ "الفجر الرياضي" أنة مع قرار عوده النشاط الرياضي وعوده الروح إليها، لكن يجب على المسؤلين توضيح الرؤية بشكل كامل، سواء إستكمال الموسم الحالي، أو إلغاء المسابقات، والإستعداد لموسم جديد.


وتسائل لاعب منتخب مصر الأسبق، أنه كيف يعود اللاعبين للتدريبات عقب خمسة أيام، بدون كشوفات أو عمل مسحات لهم للتأكد على سلامتهم.

واختتم تصريحه بأن سلام كل شخص في الملعب، أمر واجب وحتمي، ولابد من إتخاذ جميع الاحتياطات الازمه لضمان سلامه اللاعبين، والمدربين.

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