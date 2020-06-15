المدير الفني لفاركو: سعيد بقرار الوزير بعوده الروح للنشاط الرياضي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
أوضح الدكتور أحمد عاشور المدير الفني لنادي فاركو ، عن سعادته بقرار وزير الشباب والرياضة بعوده الروح من جديد للنشاط الرياضى في ظل وجود إجراءات احترازيه لسلامه الجميع.

وأوضح عاشور لـ "الفجر لرياضي" أن الجميع في المنظومه الرياضيه في اشتياق لعوده التدريبات والمباريات، خاصة في ظل توقف لأكثر من ثلاث شهور بسبب جائحه كورونا .

وأشار أنه لابد من إعاده هيكله تسكين الاعبين وتعقيم غرف خلع الملابس وإتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والكشف على جميع اللاعبين لضمان سلامه المنظومه لتفادي أية مخاطر قادمة.

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