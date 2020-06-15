بمناسبة عيد ميلاده الـ28.. أبرز تصريحات أساطير كرة القدم عن محمد صلاح

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى

يحتفل اليوم الاثنين لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز تصريحات أساطير كرة القدم عن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ28:

أشاد أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا بصلاح حيث قال في تصريحات صحفية:"صلاح لاعب رائع يمكنه التحرك يمينا ويسارا ويمكنه تسجيل الأهداف بقدمه ورأسه تعلم الكثير في إيطاليا مع روما وفيورنتينا، وأداءه يشبه الإيطاليين".

بينما عبر الأسطورة البرازيلية بيليه عن إجابة بالموسم الرائع الذي قدمه صلاح مع ليفربول عام 2017 حيث قال:" اهني صلاح لقد كانت سنة رائعة قدمها بشكل رائع انصحه أن يستمر وأتطلع لمشاهدته في المرتبة الأعظم بالمواسم المقبلة".

وكال أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو المديح لصلاح  بعد أدائه الرائع عام 2018 وقال:"مو صلاح أحد اكتشافات هذا العام، أتمنى ألا تبعده الإصابة في نهائي كييف عن السباق صلاح قدم موسما رائعا في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، سنرى ما سيحدث المواسم المقبلة هو لا يشبهني على الإطلاق، هو يلعب بالقدم اليسرى، وألعب باليمنى، أنا طويل وهو قصير بعض الشئ، ألعب برأسي كثيرا، هو مذهل لكنه لا يشبهني".

وأكد أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة أن محمد صلاح كان ممتازا مع ليفربول في السنوات الماضية وأنه معجب للغاية بأسلوب لعبه.

وقال أسطورة كرة القدم الايطالية توتي لاعب نادي روما السابق عن علاقته بصلاح حيث قال:"صلاح لاعب عالمي، وبالنسبة لي هو من أقوى اللاعبين في العالم في مركزه، وأعتقد أن الانتقال من روما لليفربول جعله يتحسن بشكل أكبر في آخر رسالة بيني وبينه تمنيت له أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، أريد لليفربول الفوز بالألقاب دايما لوجود صلاح وأليسون هناك".

وأمتدح أسطورة ليفربول جيرارد في تصريحات تلفزيونية :"عندما كنت أشاهده مع تشيلسي وأنا كمشجع، لم يظهر بالشكل الأمثل بالتأكيد كان متألقا مع روما لكنك تسأل  هل هو مناسب للدوري الإنجليزي، وعندما انضم إلى ليفربول وأنا جنبا إلى جنب مع الجمهور، لم نكن متأكدين تماما من إمكانية نجاحه مع الفريق لكن علينا أن نعطي المدرب والجهاز التقني الفضل بعد صرف هذا المبلغ على ضم لاعب لم يظهر بقوة في الدوري الإنجليزي من قبل الآن وبعد انضمام صلاح، لقد جاء وبالتأكيد هو واحد من الأفضل هذا الموسم لقد كان أفضل لاعبي ليفربول بمسافة طويلة عن الآخرين محمد صلاح أفضل لاعب فى الكوكب لقد سجل هدفين وصنع اثنين آخرين فى الفوز 5-2 على روما وقاد فريقنا لبلوغ النهائى لأول مرة منذ عقد من الزمان بالتأكيد هو لا مثيل له".

وفي إشادة استثنائية من الاسطورة البرازيلية رونالدينيهو قال عن نجم الريدز :"صلاح رائع للغاية ولديه فرصة ليكون هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي سيواجه صعوبة في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في ظل وجود لاعبين مميزين مثل سيرجيو أجويرو وهاري كين" "صلاح حقق أرقام مذهلة ولعب أفضل موسم قدمه أي لاعب مؤخرا هو لديه القدرة على اللعب في أي نادي وأي دوري".

بينما أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية الظاهرة رونالدو انه يحب دائما مشاهدة مباريات محمد صلاح حيث يعتبره من أفضل 5 لاعبين بالعالم في السنوات الماضية.

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