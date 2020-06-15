هيثم شعبان لـ "الفجر الرياضي": عودة المباريات قرار جرئ ونسعى للصعود

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

صرح هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا بأن قرار عودة مباريات الدوري قرار قوى وجرئ من الحكومة المصرية.

وأضاف لـ "الفجر الرياضي" بأنه لم يفقد الأمل فى عودة النشاط، رغم جائحة الكورونا، مشيراً بأنه عقد اجتماع مع الجهاز الفني والطبى ، وذلك استعداد لعودة تدريبات الفريق، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن يتوفر الفنادق والرعاية الصحية وكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة اللاعبين وأفراد المنظومة داخل نادي سيراميكا.

وعن المباريات المتبقية بالقسم الثاني، قال "سوف يدخل الفريق في معسكر مغلق ، وسيتم فرض التركيز على اللاعبين، حتى يتم صعود الفريق للدوري الممتاز ، وأكد أن فريق سيراميكا يسير بخطوه قوي للصعود.

الجدير بالذكر أن سيراميكا متصدر المجموعة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن
فريق الداخلية وصيف المجموعة.

ويبقى لفريق سيراميكا كليوباترا 5 مباريات مع كوكاكولا، ومنتخب السويس،والنجوم، والمريخ، وجمهورية شبين.

أخبار تهمك

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - حقيقة عرض بازل السويسري لضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

المسماري: تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين

منذ ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعة

وادي دجلة يخطط لخطف جناح الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟