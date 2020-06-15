هيثم شعبان لـ "الفجر الرياضي": عودة المباريات قرار جرئ ونسعى للصعود

Advertisements



صرح هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا بأن قرار عودة مباريات الدوري قرار قوى وجرئ من الحكومة المصرية.



وأضاف لـ "الفجر الرياضي" بأنه لم يفقد الأمل فى عودة النشاط، رغم جائحة الكورونا، مشيراً بأنه عقد اجتماع مع الجهاز الفني والطبى ، وذلك استعداد لعودة تدريبات الفريق، خلال الأيام المقبلة.



وأوضح أن يتوفر الفنادق والرعاية الصحية وكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة اللاعبين وأفراد المنظومة داخل نادي سيراميكا.



وعن المباريات المتبقية بالقسم الثاني، قال "سوف يدخل الفريق في معسكر مغلق ، وسيتم فرض التركيز على اللاعبين، حتى يتم صعود الفريق للدوري الممتاز ، وأكد أن فريق سيراميكا يسير بخطوه قوي للصعود.



الجدير بالذكر أن سيراميكا متصدر المجموعة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن

فريق الداخلية وصيف المجموعة.



ويبقى لفريق سيراميكا كليوباترا 5 مباريات مع كوكاكولا، ومنتخب السويس،والنجوم، والمريخ، وجمهورية شبين.