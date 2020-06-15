محمد فؤاد يستعيد ذكريات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:31 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
فايقة محمد عادل
استعاد النجم محمد فؤاد ذكريات فيلم أمريكا شيكا بيكا من خلال نشره مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

ولاق الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه ، وعلق فؤاد علي الڤيديو قائلا : منسي ، أمريكا شيكا بيكا.


أمريكا شيكا بيكا"، بطولة محمد فؤاد، والشحات مبروك، ونهلة سلامة، وشويكار، وأحمد عقل، وعماد رشاد، ومحمد لطفي، وتم طرحه عام 1993.

وفي سياق منفصل انتهى محمد فؤاد من تصوير فيديو كليب جديد لإحدى ‏أغنياته ولم يكشف عن اسمها بعد, ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغاني.

وتعرضت أغنية محمد فؤاد للتسريب على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "احترمتك"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم ‏فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر أن يتم طرحه بـ ‏سبتمبر 2018، وقد تعرض "فؤش" من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "استحملتني"، وأغنية "وسوء تقدير‎"‎

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين ‏إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب ‏جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد ‏وحشتنا يافؤش".


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