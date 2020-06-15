ليس مانشستر يونايتد.. بوابة جديدة لعودة رونالدو للدوري الإنجليزي









فجرت تقارير صحفية إيطالية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب شبكة "دون بالون" الإسبانية، نقلاً عن شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن "خورخي" مينديز وكيل أعمال اللاعب عرض على إدارة تشيلسي ضم رونالدو مقابل 120 مليون يورو.





وأكدت الشبكة، أن مينديز على علاقة قوية بإدارة نادي تشيلسي ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش، ومن ثم عرض على النادي التقدم بعرض قيمته 120 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لنادي ريال مدريد في صيف عام 2018 لضمه.





وأثيرت عدة شكوك حول إمكانية رحيل الدون عن يوفنتوس خلال الموسم المقبل، سعياً من الأدارة للتخلص من راتب اللاعب الباهظ، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية، بسبب تفشي وباء كورونا.





ودوما ما ارتبط رونالدو بالعودة لناديه الأسبق مانشستر يونايتد، إلا أن الأيام المقبلة قد تفجر مفاجأة صادمة بشأن مستقبل اللاعب صاحب الـ35 عاماً.



