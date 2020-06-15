ليس مانشستر يونايتد.. بوابة جديدة لعودة رونالدو للدوري الإنجليزي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


فجرت تقارير صحفية إيطالية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "دون بالون" الإسبانية، نقلاً عن شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن "خورخي" مينديز وكيل أعمال اللاعب عرض على إدارة تشيلسي ضم رونالدو مقابل 120 مليون يورو.

وأكدت الشبكة، أن مينديز على علاقة قوية بإدارة نادي تشيلسي ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش، ومن ثم عرض على النادي التقدم بعرض قيمته 120 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لنادي ريال مدريد في صيف عام 2018 لضمه.

وأثيرت عدة شكوك حول إمكانية رحيل الدون عن يوفنتوس خلال الموسم المقبل، سعياً من الأدارة للتخلص من راتب اللاعب الباهظ، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية، بسبب تفشي وباء كورونا.

ودوما ما ارتبط رونالدو بالعودة لناديه الأسبق مانشستر يونايتد، إلا أن الأيام المقبلة قد تفجر مفاجأة صادمة بشأن مستقبل اللاعب صاحب الـ35 عاماً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر يونايتد رونالدو تشيلسي

أخبار تهمك

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعة

خاص - حقيقة عرض بازل السويسري لضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وادي دجلة يخطط لخطف جناح الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 38 دقيقة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المسماري: تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

صفقة رونالدو تجبر يوفنتوس على بيع بعض اللاعبين

رونالدو يخون ريال مدريد من جديد

ريال مدريد يخطط لخطف خليفة رونالدو من مانشستر يونايتد

يوفنتوس يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع مورينيو

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

رونالدو يُقرب يوفنتوس من خطف صفقة ريال مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟