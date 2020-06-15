هاني شاكر يغازل متابعيه بصورة جديدة

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شارك أمير الغناء العربي هاني شاكر ، متابعيه بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر هاني بالصورة وهو يجلس على كرسي ، ولم يعلق على الصورة بشئ ، وسرعان ما تفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات فكتب أحد متابعيه " منور يا أمير الغناء ، وتابع آخر ربنا يحميك ويحفظك.



يشار أن هاني شاكر أعلن مؤخرا عن أغنيته الجديدة "هتعدي" الأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وتم التسجيل داخل أستوديوهات NRP Recording Studios، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".