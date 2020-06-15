رقم قياسي جديد لقيمة تيسلا السوقية

ارتفعت قيمة تيسلا السوقية الا{بعاء الماضي، حيث سحل سهم الشركة 800 دولار إلى 1000 دولار، ليعزز خطى الشركة في الوصول إلى سعر 1500 دولار أي ما يعادل 5,625 ريال.





كما بلغت القيمة السوقية لـ تيسلا 190 مليار دولار أي ما يعادل 713 مليار ريال، لتتربع على قمة أعلى علامات السيارات قيمة في العالم تجاورها الصانعة اليابانية تويوتا، و متجاوزة بفارق كبير شركات مثل مرسيدس و فولكس واجن و جنرال موتورز.



