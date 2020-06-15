رقم قياسي جديد لقيمة تيسلا السوقية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:21 م
تيسلا
تيسلا
ارتفعت قيمة تيسلا السوقية الا{بعاء الماضي، حيث سحل سهم الشركة 800 دولار إلى 1000 دولار، ليعزز خطى الشركة في الوصول إلى سعر 1500 دولار أي ما يعادل 5,625 ريال.

كما بلغت القيمة السوقية لـ تيسلا 190 مليار دولار أي ما يعادل 713 مليار ريال، لتتربع على قمة أعلى علامات السيارات قيمة في العالم تجاورها الصانعة اليابانية تويوتا، و متجاوزة بفارق كبير شركات مثل مرسيدس و فولكس واجن و جنرال موتورز.

وبفضل انتعاش عمليات الشركة في الصين، يأتي هذا النمو المتزايد، بالإضافة إلى الانتشار السريع هناك وزيادة الطلب على سياراتها، حيث ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة تقارب 6.6% يوم الأربعاء بعد طلب الرئيس التنفيذي إيلون موسك من موظفيه زيادة الإنتاج بحسب رسالة بريد إلكتروني داخلية وفقًا لرويترز، ويعود هذا الارتفاع أيضًا إلى "يوم البطارية" و الذي ستكشف تيسلا خلاله عن بطاريات جديدة ستشكل ثورة في عالم السيارات الكهربائية والتي يمكن أن تستمر لـ 1.6 مليون كم بتكلفة إنتاج للبطارية أقل من 100 دولار  أي ما يعادل 375 ريال لكل كيلو واط/س.

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