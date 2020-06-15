متحدث الكهرباء: الوزير تلقى شائعة إصابته بـ "كورونا" بابتسامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، ما تردد عن إصابة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بفيروس كورونا المستجد، نافيًا هذه الشائعات جملة وتفصيلًا.

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أنه لا صحة لهذه الشائعات والوزير يُمارس عمله الطبيعي واليومي من داخل مكتبه.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت بيانًا رسميًا كي ينفي هذه الشائعات، منوهًا بأن الدكتور محمد شاكر يُمارس أعمال الشبكات والتطوير ومستوى الأداء اليومي لجميع الشبكات على مستوى الجمهورية.

وتابع: "الإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح حديث جميع المواطنين داخل مصر وخارجها وذلك لتفشي الوباء فى العالم أجمع، داعيًا بشفاء جميع المصابين في أنحاء الجمهورية وخارجها فى جميع أنحاء العالم.
   

وأوضح أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تلقى شائعة إصابته بفيروس كورونا بابتسامة، مشيرًا إلى أنه رفض فى بداية الأمر إصدار بيان لنفي الشائعات كى لا يُقال أننا نسير خلف هذه الشائعات؛ ولكن مع زيادة تردد الشائعة أصدرنا بيانًا لكل وسائل الإعلام لنفيها، مشددًا على أن الأمر طبيعي ويُمارس عمله في الوزارة بشكل طبيعي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن المصاب بفيروس كورونا المستجد ليست سبة أو جريمة فى جبين المواطن ولكنها قدر ومثل الإنفلوانز العادية، مطالبًا بتحري الدقة حول كل ما يُنقل ويُقال على السوشيال ميديا.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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