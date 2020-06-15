تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، أنه تم تعافى 3 حالات جديدة ن مصابى فيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصبح اجمالى عدد المتعافين منذ صدور قرار تحويل المستشفى إلى حجر صحى 14 متعافى تم خروجهم بعد التأكد من سلبية عيناتهم.

وأشار إلى إن اجمالى عدد الحالات التى خرجت من المستشفى منذ بدء استقبال الحالات فى الرابع من يونيو الحالى 14 متعافى، بعد التأكد من سلبية المسحات التى تم إجرائها لهم، وأن المستشفى بكل كوادرها الطبية لا تتوانى عن خدمة المرضى حتى يتماثلوا للشفاء.

وشهدت صالة إستقبال المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين المتعافين، خلال إنهاء اجراءات خروجهم من المستشفى، بعد قضائهم فترات متباينة للعلاج من فيروس كورونا.

و قدم المتعافين، الشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية التى بذلت مجهودًا كبيرًا خلال فترة علاجهم، حتى تتحول نتائج عيناتهم إلى سلبية، ودورهم فى الدعم النفسى والمعنوى خلال فترة العلاج.

يذكر أن مستشفى قنا العام، تم تحويله إلى مستشفى للحجر الصحى بداية من 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى فيروس كورونا المستجد، بقوة 180 سرير.

بينما ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره ليصل لـ 12 ألف حالة بعد تسجيل 398 حالة شفاء اليوم الاثنين، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي
تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي
تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي
تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي
تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي
تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحي

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