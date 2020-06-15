مدير عام ستاد الإسكندرية: نستعد لعوده النشاط الرياضي بعد قرار وزير الشباب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
أوضح دكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الاسكندرية أن الاستاد استعد لعودة النشاط الرياضي بعد قرار وزير الشباب والرياضة بعودة الأنشطة والتدريبات الجماعية..

وقال عبد الرازق أن الاستاد استعد من خلال البوابات المعقمه لجميع المداخل، موضحا أنه أصبح لكل فريق يمنح له غرفتين لعدم التزاحم .

وأضاف يوجد أجهزه الكشف علي حراره كل ماهو موجود في المباراه، مع منع أي فرد من دخول الاستاد بدون ارتداء الكمامه، والكشف عليه .

واختتم تصريحاته أنه في ظل توقف النشاط الرياضي لأكثر من ثلاثه شهور في كل هذه المده لم يتوقف العمل في الاستاد من حيث صيانه كافة الصالات ، وملعب الكره.

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