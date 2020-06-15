أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده

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أحيا النجم أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح بنشر صورة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق أحمد علي الصورة : مدرستي ، رحمة الله عليك يا أبويا.



جدير بالذكر أن اخر اعمال أحمد خالد صالح مسلسل الاختيار ويتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي