برلماني عن فيديو تعذيب مصريين بليبيا: "لن نفرط في حق أبنائنا"

علق سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على فيديو تعذيب واحتجاز بعض المصريين في ليبيا، قائلًا إن ما حدث بحق المصريين جريمة لمجموعة ليس لها أي ذنب في ما يحدث بليبيا من صراع سياسي، ومصر لن تقبل ذلك، وتطالب باعتذار رسمي، وحفظ كرامة المصريين، وعودتهم إلى مصر بشكل لائق.





وأشار "غطاس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن هناك غضب شعبي ليبي، قبل أن يكون غضب مصر، متابعًا: "مصر عندما تغضب لا تترك حق أبنائها، والجميع يعلم ذلك".





ونوه بأن هناك جو من الشحن الواسع والتعبئة والتحريض ضد مصر، ولكن الأغلبية المطلقة من الشعب الليبي يحترمون مصر، وهناك علاقات تاريخية، ويجب ألا نسمح لأحد بالتحريض.





وأضاف أن هناك حالة من الاستفزاز والابتزاز لمصر، ولكن مصر قادرة على حفظ كرامة المصريين، متابعًا: "مصر لن تفرط في حفظ كرامة وحق مواطنيها، ومصر لن تقبل أقل من اعتذار رسمي وعلني، وترحيل المصريين بكامل كرامتهم، ومعاقبة من قاموا بذلك".





وكانت أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، أن مشهد تعذيب العمال المصريين في ليبيا لن يمر مرور الكرام، ولكن سيكون هناك إجراء من جانب الدولة المصرية.





وأوضحت "مكرم"، خلال تصريحات سابقة، مساء الإثنين: "بدون شعارات الدولة على أرض الواقع تثبت يومًا بعد يوم أنها لن تترك مواطنيها، وعندنا يقين أن الدولة لن تترك أولادها".





وأضافت وزيرة الدولة لشئون الهجرة أن الدولة تبذل جهد كبير لإعادة المصريين لأن المواطن المصري على قائمة أولويات الدولة، وهناك دولا أخري اعتذرت لمواطنيها ولكن مصر بكل التحديات والإمكانيات لم تتقاعس.





وأشارت إلى أن الجميع يتذكر مشهد قتل المصريين في ليبيا في عام 2015، وبعدها قامت الدولة المصرية بأول ضربة عسكرية على الإرهابيين في ليبيا كانت لصالح مدنيين.





وأضافت وزيرة الدولة لشئون الهجرة، الصورة الأخرى كانت للدولة وهي تفرج عن الصيادين المصريين بعد احتجازهم على يد الحوثيين في اليمن، والصورة الثالثة وهي أزمة كورونا والطائرات مصرية خرجت إلى الصين لإعادة المصريين من هناك.





يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت في وقت سابق إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".





وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.





وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.





وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.



