الأهلي يصدم صالح جمعة





نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وصول أي عروض لنجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول تلقي صالح جمعة لاعب الفريق، عدة عروض محلية وأجنبية، من أجل رحيله بالموسم الجديد.





وأكد النادي الأهلي، أن اللاعب لم تصله أي عروض كما تردد مؤخرًا، وأن لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، مازالت تبحث تسويقه خارجيًا.





وكان صالح جمعة، رفض فكرة مناقشة العروض المحلية من الأساس للرحيل إلى صفوف أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويتمسك صالح جمعة نجم الفريق الأحمر، بالتواجد داخل القلعة الحمراء رغم إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته في رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.





ويرغب جمعة، في الانتقال إلى الدوريات الخارجية في حال رحيله عن النادي الأهلي، متحفظًا على الانتقال لأي فريق محلي خلال الموسم الجديد.





وكان صالح جمعة كشف لـ"الفجر الرياضي" في وقت سابق حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد أنه يسعى بكل قوة للحصول على فرصته وإقناع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالبقاء بين صفوفه.





وأضاف جمعه خلال حديثه لـ "الفجر": "أنا لا أرغب في حالة رحيلي عن الأهلي، التوجه إلى صفوف الزمالك، وقد تكون وجهتي للاحتراف الخارجي".





وتابع: "لم يدخل معي أي مسؤول زملكاوي في مفاوضات رسمية حتى الآن، وكل ما تم هو مجرد تلميحات فقط، وأرفضها جميعًا".





واختتم: "أحترم جماهير النادي الأهلي، وأشكرهم على تقديرهم تجاهي وإيمانهم بقدراتي، ولذلك لا أرغب أن أخسر تلك الشعبية بالتوجه للقلعة البيضاء".



