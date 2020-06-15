توقعات بتراجع انتاج النفط الصخري في أمريكا خلال الشهر المقبل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:07 م
النفط الصخري
النفط الصخري
 قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري يوم الاثنين إن انتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 93 ألف برميل يوميا إلى نحو 7.63 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج في كل التشكيلات السبعة. 

وأظهرت البيانات أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، بنحو سبعة آلاف برميل يوميا إلى 4.26 مليون برميل يوميا.

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