وزير الشباب والرياضة :1 يوليو بدء الأنشطة غير التلامسية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأندية ومراكز الشباب يمكنها فتح الاشتراكات فقط لا غير، بداية من 15 يونيو الجاري، حتى 1 يوليو، مع التعقيم والصيانة ورجوع العمالة، وتأهيلهم على عودة النشاط.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه ممارسة الأنشطة ستكون بداية من 1 يوليو وذلك طبقًا للجنة الطبقة، ولكن بتدرج شديد ومدروس، ولن تفتح المطاعم، ولن يتم فتح غرف خلع الملابس، وممارسة الأنشطة غير التلامسية، كالتنس ورفع الأثقال.

وأضاف: "الألعاب التلامسية الأخرى ستبدأ أول أغسطس، للبطولة والمنافسة مع إجراءات احترازية كبيرة، ولكن كرة القدم لها كود مخصوص"، مضيفًا: "التمرين للاعبين يكون خلال شهر يوليو حتى أول أغسطس".

وتابع: "لن يكون هناك كثافة عددية، وسيكون هناك مسئول صحي بكل مركز، ولو الجيم سعته 100 فرد، سيقتصر على 30 فرد فقط، مع مسافة متر بين كل جهاز، واخذ الاحتياطات".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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