أول تعليق من أشرف زكي بعد إجرائه عملية جراحية في القلب

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طمأن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كل جمهوره ومحبيه على صحته وذلك بعد إجرائها لعملية جراحية وتركيب دعامة في القلب.







وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، أن حالته الصحية بخير، وأنه تحسن بكثير وخلال فترة قريبة سيعود إلى عمله.





كما أشار أشرف زكي من الشائعات التى تخص الوسط الفنى، قائلاً"هو شيء مريب جدا والناس دي غاوية شر، بس الحمد لله النقابة دائماً مع تواصل مع الصحفيين والإعلاميين للرد على كل الشائعات، ومصر تمر بفترة عصيبة وإن شاء الله تعدي على خير".





يذكر أن الفنان أشرف زكى شارك فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، وخالد النبوي وريهام حجاج