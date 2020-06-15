سارة الشامي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:18 م
سارة الشامي
سارة الشامي
فايقة محمد عادل

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاچول مرتدية شميز أسود وبنطلون چينز ، وعلقت علي الصورة قائلة : "حرة كطير".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، حيث علق الفنانة بسمة وكتبت "قمر ، وكارولين عزمي قائلة جميلة الجميلات ".

سارة الشامي، بدأت مشوارها الفني عام 2012 في موسم رمضان، بمسلسل "الخانكة" مع النجمة غادة عبد الرازق، الذي قدمت من خلاله دور صديقة "عاصم" في المدرسة، وعلى الرغم من صغر دورها، إلا إنها لفتت الأنظار لها بشكل كبير، وشاركت قبل ذلك في مسلسل شربات لوز مع النجمة يسرا، وفيلم " فبراير الأسود "مع الفنان الراحل خالد صالح.

شاركت أيضا فى مسلسل "رحيم" في 2018 بدور ريم حلمي ، ومسلسل "الأب الروحي ج٢" في 2018 بدور ندي العطار .

 

سارة الشامي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

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