الأندية السعودية تواجه أزمة كبيرة بسبب عقود لاعبيها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:55 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي

دخلت بعض الأندية السعودية في ورطة كبيرة بشأن موقف عدد من لاعبيها ممن تنتهي عقودهم في الموسم الجاري، وذلك مع عودة النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية.

باتت بعض الأندية مهددة بفقدان عدد من اللاعبين قبل استئناف فعاليات الموسم، حال عدم إبرام اتفاقات لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين، أو عدم الاتفاق معهم على الاستمرار استثنائياً، لحين انتهاء فعاليات الموسم.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الإثنين، عن الموقف بالنسبة لعدد كبير من لاعبي الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وأوضحت: "الهلال والنصر يواجهان خطر فقدان 8 لاعبين، في مقدمتهم البرازيلي إدواردو ومواطنه مايكون، قبل مواجهة الديربي المرتقبة في الجولة 23 من الدوري، حال عدم موافقتهما على اتفاقية تمديد عقديهما قبل نهاية يونيو الجاري.

وأعلنت الأندية حالة الطوارئ أمس للاستفادة من لاعبيها المنتهية عقودهم أو إعارتهم، بعد تلقيها تعميم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة، والذي اشترط موافقة أي لاعب يرغب ناديه في استمراره على اتفاقية التمديد بمقابل مادي لا يزيد عما يتقاضاه حالياُ.

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