هند صبري معقبة على إحدى صورها "لقد خلقت لأيام مشمسة"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:15 م
هند صبري
هند صبري
فايقة محمد عادل
شاركت هند صبري متابعيها بصورة جديدة لها غبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهرت هند بالصورة من أمام حمام السباحة وعلقت قائلة " لقد خلقت لأيام مشمسة ، وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات منها تعليق نجلاء بدر وكتبت قمر كما تعزلت بها سلمي أبو ضيف قائلة جميلة.

من ناحية أخرى أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبرى، لإنتاج عمل فنى جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي، تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.

وقد أعلنت هند سابقًا أنها فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص - حقيقة عرض بازل السويسري لضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

وادي دجلة يخطط لخطف جناح الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

المسماري: تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟