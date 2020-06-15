في أكبر استفتاء حول السفر.. الأهرامات تتصدر أكثر الأماكن رغبة لزيارتها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:04 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان - هاجر بركات
أطلق عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام والذي يعني بنشر الصور، هاشتاح أين ترغب في السفر بعد انتهاء جائحة كورونا. 

وحسب موقع ديلي ميل البريطانية تصدرت أهرامات الجيزة أولى الأماكن التي يتوق المواطنين حول العالم في زيارتها بعد انتهاء الأزمة وفور فتح الحركة السياحية. 

الجدير بالذكر أن مصر قررت فتح حركة الطيران في أول يوليو، كما أعلنت عن فتح تدريجي للحركة السياحية حيث سيتم فتح بعض المدن السياحية الآمنة، وكذلك بعض المواقع الأثرية الرئيسية.

وتعد أهرامات الجيزة أحد أبرز المواقع الأثرية التي يقصدها السائحين حول العالم، حيث تضم ثلاثة أهرامات الأكبر للملك خوفو والأوسط للملك خفرع والأصغر للملك منكاورع، إضافة إلى مقابر العمال، ومتحف مركب خوفو، وعدد من مقابر الأميرات، ومقابر كبار رجال الدولة، في العصر المصري القديم.

أهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع.

والأهرام هي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.

فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة، وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس ايمحوتب وزير الفرعون والملك زوسر في الأسرة الثالثة.

وتلا ذلك محاولتان للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل. ولكن ظَهْر الهرمين غير سليمي الشكل. وهما يقعان في دهشور أحدهما مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شكلًا أصغر يقارب نصف حجم الأوّل. واستطاع المهندس هميونو مهندس الملك خوفو أن ينجز الشكل الهرميّ المثالى وقام بتشييد هرم خوفو بالجيزة على مساحة 13 فدانًا وتبع ذلك هرما خفرع ومنقرع.

أما عن فكرة الهرم تحديدًا فقد ارتبط الشكل الهرمي لديهم بفكرة نشأة الكون واعتقدوا كذلك طبقًا لبعض كتاباتهم ونصوصهم الدينية أن الهرم وسيله تساعد روح المتوفى في الوصول إلى السماء مع المعبود رع.

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