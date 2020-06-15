مدرب آرسنال: واثق من تجديد عقد أوباميانج مع الجانرز

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، أنه واثق من تجديد عقد الجابوني أوباميانج نجم الجانرز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية لبقاء اللاعب مع المدفعجية لفترة طويلة.









وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي عن بُعد حول عقد المهاجم الأسمر الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2021: "الأمور كانت لتتم بشكل أسرع لولا الظروف الحالية، ولكننا نمر بأوضاع غير مسبوقة من عدم الاستقرار".







وأضاف: "تحدثنا معه، ومع عائلته، ومع وكيله، والأمور تسير بشكل إيجابي".







وكان أوباميانغ قد أقر أخيراً بأنه رغم وجود مفاوضات لتجديد عقده مع "الغانرز"، لم يتم التوصل لأي اتفاق ثابت.







وحول إذا ما كانت مسألة تأهل الفريق اللندني لدوري الأبطال في الموسم المقبل، ستساهم في بقاء صاحب الـ30 عاماً، أكد المدرب الإسباني أن هذا "سيساعد في إقناع أي لاعب"، وأن مشاركة النادي في دوري الأبطال مسألة "التزام" للجميع.