الاتفاق السعودي يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

اظهر نادي الاتفاق السعودي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات محمد شريف نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق دخل بالفعل في مفاوضات مع محمد شريف خلال الأيام القليلة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف واللاعب أبدى موافقة مبدئية.





ولكن كشفت التقارير أن نادي الاتفاق تراجع بشكل مفاجئ عن فكرة ضم محمد شريف في الصيف دون أي أسباب واضحه وسيبحث عن لاعب أخر لضمه.





وأشارت التقارير إلى أن هناك حالة غضب سيطرت على محمد شريف بعد معرفته بتراجع نادي الاتفاق بشكل مفاجئ عن فكرة ضمه.



