أول دولة عربية تعلن اتجاهها لمرحلة التعافي من كورونا





أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة ، مساء اليوم الإثنين، أن بلده "تقف على عتبة مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".





واستند "العضايلة" إلى تجربة برصيد جيِّد من إجراءات الحماية من الجائحة والتكيُّف مع إنعكاساتها، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا، والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





ولفت إلى أن "تعامل الأردن مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف".





وأضاف: "نحن اليوم والحمد لله في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة، تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة العزيزة والتي تحقّقت بتضحيات وجهود كبيرة، ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة الأردنية تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 979 حالة.



