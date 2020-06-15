بهذه الصورة.. محمد دياب يغازل متابعيه

Advertisements

قام الفنان محمد دياب بمغازلة جمهوره بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر دياب بالصورة جالسا علي كرسي ، وعلق علي الصورة قائلا " لما نشوف " ، لاقت الصورة إعجاب الكثير وتعددت تعليقات الجمهور منها تعليق زوجته هاجر الإبياري والتي كتبت "فيه حلويات هنا " .



يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.