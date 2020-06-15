ريال مدريد يفقد فاسكيز أمام فالنسيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة قوية، بعد تأكد غياب جناحه لوكاس فاسكير، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام فالنسيا بالليجا الإسبانية.

وأعلن الفريق الملكي اليوم الاثنين إصابة فاسكيز في كعب القدم اليمنى ليتأكد غيابه عن المباراة التالية للفريق.

ويلتقي النادي الملكي يوم الخميس المقبل مع فالنسيا على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن فعاليات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخضع فاسكيز للفحص الطبي اليوم الاثنين لتتأكد إصابته في كعب القدم اليمنى خلال المباراة أمام إيبار أمس الأحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 متخلفًا بنقطتين عن برشلونة المتصدر برصيد 61 نقطة.

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