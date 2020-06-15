تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تنطلق اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو لعام 2020، فعاليات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد عودة منافسات البطولة عقب استئناف النشاط الكروي في إسبانيا بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ الجولة التاسعة والعشرين بإقامة مباراتين اليوم الإثنين، حيث يستضيف فريق ليفانتي نظيره إشبيلية في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" معقل الأول، بينما يحل فريق غرناطة ضيفا ثقيلا على فريق ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءًا على ملعب "بينتو فيامارين".

وتستكمل مباريات الجولة غدا الثلاثاء، حيث يستضيف فريق فياريال نظيره ريال مايوركا على ملعب "لاسيراميكا"، ويواجه خيتافي فريق إسبانيول على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، وتقام المباراتين في توقيت واحد الساعة السابعة والنصف مساءًا، بينما يلتقي برشلونة مع ليجانيس في تمام العاشرة مساءًا على ملعب "كامب نو".

وتقام يوم الأربعاء المقبل 3 مباريات في الجولة التاسعة والعشرين ايضًا، حيث يلتقي بلد الوليد مع ضيفه سيلتا فيجو على ملعب "نيوفي جوسي زورييلا"، إيبار يواجه أتليتك بلباو على الملعب البلدي "إبوروا"، وتنطلق المباراتين في تمام السابعة والنصف مساءًا، بينما يلتقي أتليتكو مدريد مع مضيفه أوساسونا على ملعب الأخير "آل سادار" في تمام العاشرة.

وتختتم فعاليات الجولة التاسعة والعشرين يوم الخميس 18 يونيو حيث يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة على ملعب "مينديزوروزا"، بينما يستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام العاشرة مساءًا.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

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