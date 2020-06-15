ياسمين عبدالعزيز وتارا عماد بفيديو طريف على "إنستجرام"

Advertisements

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع ڤيديو منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهرت ياسمين بالڤيديو برفقة تارا عماد يقومون ببعض الحركات الطريفة بالڤيديو. ولم تعلق ياسمين علي الڤيديو بشيء ، وسرعان ما تفاعل الكصير مع الڤيديو ومن أبرز التعليقات "عسل يا ياسمين" .



يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز وتارا عماد قد خاضوا سباق دراما رمضان 2020 بمشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وقامت ياسمين بتجسيد دور غالية.



قصة مسلسل ''ونحب تاني ليه"



تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



